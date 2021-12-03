Дед Мороз из московской усадьбы рассказал о своей семье.

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал о своей семье. Так, у волшебника есть жена Матушка Метелица, вместе с ними живет его названная внучка Снегурочка.Говоря о жене, Дед Мороз сообщила, что она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие.Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей, — отметил он в беседе с журналистами РИА Новости.Кроме погоды Метелица занимается хозяйством — накрывает на стол, следит за убранством теремов и видом своего мужа, рассказал волшебник.На территории московской усадьбы у Снегурочки есть отдельный терем. Дед Мороз признался, что Снегурочка — его названная внучка, а кто ее родители он уже не помнит, а та не говорит, хоть и уважает их.Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей, — сказал волшебник.По его словам, Снегурочка очень заботливая, хоть и ледяная девочка.Также в беседе с журналистами Дед Мороз поделился идеями для подарков, которые можно вручить каждому. Он отметил, что игрушки по-прежнему ожидаемы детьми, только становятся более кибернетико-электрическими.