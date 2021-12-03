Все новые документы оформляются сразу на этот срок, а старые пролонгируют в ближайшее время.

Все решения по продлению до года срока действия сертификатов для переболевших ковидом приняты. Сейчас пролонгируются оформленные ранее документы, а вот все новые сертификаты для переболевших оформляются уже сразу на год, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Сертификат переболевшего коронавирусом в России действует год с даты выздоровления", — заявил помощник министра здравоохранения.По его словам, все новые документы оформляются сразу на этот срок, а старые пролонгируют в ближайшее время. Кузнецов пояснил, что эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время, все необходимые решения уже приняты.