С 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг Москвы составил 22,42 миллиарда рублей. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период докризисного 2019 года.

С 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг Москвы составил 22,42 миллиарда рублей. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период докризисного 2019 года.Сфера общепита в период нерабочих дней потеряла 58% выручки, сейчас она последовательно наращивает обороты, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов."На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 миллиарда рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%", – уточнил он.Стремительный рост демонстрирует и сфера бытовых услуг. Ее оборот на прошлой неделе увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 505 миллионов рублей, сообщил Ефимов.Спрос на услуги в бьюти-индустрии также стремительно растет. На прошлой неделе оборот отрасли превысил 233 миллиона рублей – это на 4,6% больше, чем в 2019 году.Одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала сфера развлечений. По сравнению с 2019 годом сейчас ее оборот ниже на 14,2%, отметил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.Декабрь и январь обещают быть успешными для сферы услуг. "Мы надеемся, что москвичи смогут безопасно и комфортно отметить Новый год и с пользой провести новогодние каникулы, что даст сфере услуг в этот период возможность увеличить выручку", – сказал Пуртов.Напомним, что власти Москвы продолжают помогать бизнесу в непростые коронавирусные времена. В 2021 году мерами поддержки около 25 тысяч столичных предприятий.