США ввели новые санкции против Белоруссии.

США ввели новые санкции против Белоруссии.Согласно данным, появившемся на официальном сайте министерства финансов США, Вашингтон ввел санкции против сына президента Белоруссии Дмитрия Лукашенко. Он является председателем центрального комитета совета "Президентского спортивного клуба" и членом Национального олимпийского комитета республики.Ограничения касаются и некоторых сотрудников белорусского МВД: начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупциейАндрея Паршина и заместителя главы министерства Дмитрия Корзюка. В списке числится и Денис Чемоданов – супруг пресс-секретаря ведомства.Под санкции также попали начальник белорусского госпограничного комитета Анатолий Лапо и его заместители Игорь Буткевич, Сергей Новиков и Игорь Печень. Среди компаний, против которых ввели ограничения, упоминаются "Электромеханический завод АГАТ", "Белтехэкспорт", "Славкалий", "ТрансАвиаЭкспорт", "Центркурорт".Также Вашингтон запретил гражданам США совершать операции с "новыми долговыми обязательствами", имеющие срок погашения более трех месяцев и выпущенные со 2 декабря 2021 года.Ранее сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок к новым санкциям против Белоруссии. Она считает, что необходимо продолжить оказывать давление на Александра Лукашенко.