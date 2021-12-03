Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией.

Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией.По данным ОБСЕ, нарушения режима прекращения огня на юго-востоке Украины фиксируются регулярно. Это подтверждают и военнослужащие непризнанных ДНР и ЛНР, а также ВСУ. По данным сторон, режим прекращения огня, установленный с 2019 года, действительно не соблюдается. Все это говорит о том, что ситуация в регионе обостряется.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на юго-востоке Украины, сообщает телеканал ."Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока", – заявил Песков.Напомним, в последнее время Украина часто выражает обеспокоенность "агрессией" на границе. В Киеве обвиняют Россию в военных провокациях. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что нападать Россия ни на кого не собирается и лишь делает то, что касается ее суверенитета.Песков объяснил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и может делать это как хочет и когда хочет. Страна никому не угрожает.В свою очередь в Кремле не раз говорили, что обеспокоены наращиванием сил НАТО в ЕС.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев перебросил к юго-востоку Украины 125 тысяч военнослужащих, что приравнивается к половине всей армии страны. В Киеве пока не прокомментировали данное сообщение.