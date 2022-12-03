Регина Тодоренко стала мамой во второй раз летом этого года.

Регина Тодоренко стала мамой во второй раз летом этого года.Знаменитость ведет активный образ жизни после родов. Практически сразу артистка выпустила свой онлайн-курс, а после приняла участие в шоу "Ледниковый период". По словам Регины Тодоренко, работа дается ей непросто, она очень сильно выматывается эмоционально. Плюс ко всему с ней постоянно сын Мирослав – она решила не отказываться от грудного вскармливания.Впрочем, время от времени Регина Тодоренко дает себе возможность почувствовать себя женщиной – красивой и сексуальной. В личном блоге звезда поделилась видео, на котором сидит на фортепиано в элегантном костюме желтого цвета. Интересной деталью образа стало то, что под пиджак артистка не надела ничего, кроме украшений.На кадрах видны смотрящие в разные стороны груди звезды – к счастью, до полной "обнаженки" не дошло. Распухшие шарики, как их назвали в Сети, буквально загипнотизировали народ.В комментариях под видео мнения разделились. Одни пришли в восторг от образа Регины Тодоренко, поклонники отметили, что она прекрасно выглядит и отлично поет. У других же кадры грудей артистки вызвали оторопь, дошло буквально до блевоты – они отправили множество "тошнотных" смайликов и посоветовали Тодоренко прикрыться."Видео под названием "когда не хватает мужского внимания", "Оденься, пожалуйста, тебе не идет", "Надо было без трусов, че не додумалась?", "Надо было уже без пиджака с голыми сиськами, поинтереснее было бы", – написали в комментариях.