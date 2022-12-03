Кольчугинская прокуратура добивается от местной администрации снести аварийный дом № 7 по ул. Октябрьская пос. Бавлены. Об этом сообщают в самом ведомстве. Строение признали аварийным еще

Кольчугинская прокуратура добивается от местной администрации снести аварийный дом № 7 по ул. Октябрьская пос. Бавлены. Об этом сообщают в самом ведомстве. Строение признали аварийным еще в 2012 году. Жильцов расселили, но здание до сих пор не снесли. Кроме того, доступ внутрь помещений открыт, ограждения нет как у самого здания, так и по периметру земельного