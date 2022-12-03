Алину Кабаеву россияне много лет мечтают увидеть с детьми. И вот, наконец, мечта миллионов сбылась: девочек показали на всю страну.

Алину Кабаеву россияне много лет мечтают увидеть с детьми. И вот, наконец, мечта миллионов сбылась: девочек показали на всю страну.Место Алины Кабаевой заслужено ею буквально кровью и потом. Много лет, еще с самого детства маленькая Алина Кабаева изо всех сил трудилась, чтобы достичь успеха и занимать первые места престижнейших международных соревнованиях по спортивной гимнастике. Работала, иными словами, на свое имя, чтобы потом оно работало на нее.Теперь, завершив спортивную карьеру, именитая гимнастка собирает плоды своего успеха: ведь присутствие Кабаевой на спортивном мероприятии – настоящий знак качества. Что уж говорить о чем-то более грандиозном: способна Алина на гораздо масштабные проекты.Открытие новой Академии художественной гимнастики в Сочи, решили отметить турниром "Небесная грация", о начале которого объявили Алина Кабаева, Ирина Винер и Алексей Миллер. В честь этого 18 спортсменок из 14 стран мира приехали, чтобы вживую опробовать гимнастический зал, ставший самым большим на планете."Академия станет домом для региональных команд и клубов. Высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спортдети приходят за своими кумирами", – с радостью отметила Алина Кабаева.Перед началом соревнований Кабаева уделила несколько минут юным дарованиям от мира гимнастики. Показала оператору, следовавшему за ней, своих будущих наследников, непременно принесущих в копилку России золотые медали. Девочки подготовились ко встрече, презентовав своему кумиру большой плакат с ее изображением ибукет розисполинских размеров, чем растрогали чемпионку до слез."Когда я занималась гимнастикой и была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях", – поделилась расплакавшаяся Алина Кабаева.