Новое обращение дольщики приурочили к прямой линии с главой государства.

Уж в третий раз дольщики недостроенных ЖК «Дуброва-парк» и «Дуброва-парк 2» записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину, «Чеснок».Ранее они жалобы записывали в сентябре 2022 года и в феврале 2023 года. Но результата не было.Новое обращение дольщики приурочили к прямой линии с Президентом РФ. Она, напомним, пройдёт 14 декабря. В этом году ее решили совместить с пресс-конференцией.Дольщики надеются, что в этот раз к ним, наконец-то, прислушаются. Они попросили Владимира Путина обратить внимание на их проблему.«2024 год объявили Годом семьи. Помогите полутора тысячам семей г. Владимира, наконец, обрести свое законное жилье», — попросили в видеобращении дольщики.