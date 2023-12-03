Сколько лет потребуется жителю Владимирской области, чтобы накопить миллион рублей? Почти...

Сколько лет потребуется жителю Владимирской области, чтобы накопить миллион рублей?Почти двенадцать лет потребуется среднестатистическому жителю Владимирской области на то, чтобы накопить миллион рублей. Это данные инфографики, подготовленной агентством РИА.При этом пятнадцать процентов населения тридцать третьего региона не смогут накопить миллион и за пятнадцать лет. В общероссийском рейтинге Владимирская область заняла 46-е место. Быстрее всего заветную сумму можно скопить в Чукотском автономном округе- за пять лет, а дольше всего работать- пятнадцать лет придется- в Ингушетии.