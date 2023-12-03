Состоятельные жители Владимирской области хотят провести зимний отпуск в России. При этом 58%...

Состоятельные жители Владимирской области хотят провести зимний отпуск в России.При этом 58% горожан не собираются в отпуск. Однако 15% будут отдыхать дома, по 6% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 4% проведут отпуск за границей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (10%), среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.Отпуск за рубежом чаще планируют владимирцы с доходом от 50 тыс. руб. в месяц (8%).Это "доступная" заграница: Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.Фото: https://www.pxfuel.com