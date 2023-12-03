Во Владимирском троллейбусе пенсионеры устроили танцевальный флешмоб. Владимирские пенсионеры,...

Во Владимирском троллейбусе пенсионеры устроили танцевальный флешмоб.Владимирские пенсионеры, посещающие университет «третьего возраста» при комплексном центре, устроили танцевальный флешмоб в троллейбусе, сообщила пресс-служба минсоцзащиты Владимирской области.Вот кто умеет радоваться каждому прожитому дню!Участники поддерживают социальный проект «Активное долголетие».Это одно из достижений Владимирской области на международной выставке «Россия», где представлены все регионы нашей большой и сильной страны.Фото и видео: пресс-служба минсоцзащиты Владимирской области.