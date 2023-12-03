Во Владимирском троллейбусе пенсионеры устроили танцевальный флешмоб.
Владимирские пенсионеры,...
Во Владимирском троллейбусе пенсионеры устроили танцевальный флешмоб.
Владимирские пенсионеры, посещающие университет «третьего возраста» при комплексном центре, устроили танцевальный флешмоб в троллейбусе, сообщила пресс-служба минсоцзащиты Владимирской области.
Вот кто умеет радоваться каждому прожитому дню!
Участники поддерживают социальный проект «Активное долголетие».
Это одно из достижений Владимирской области на международной выставке «Россия», где представлены все регионы нашей большой и сильной страны.
Фото и видео: пресс-служба минсоцзащиты Владимирской области.