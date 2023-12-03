Чаще всего медики летали в Муромский, Вязниковский, Ковровский, Гусь-Хрустальный и Петушинский районы.

За 2023 год владимирская санитарная авиация выполнила 72 вылета. Чаще всего медики летали в Муромский, Вязниковский, Ковровский, Гусь-Хрустальный и Петушинский районы.В Областную клиническую и Областную детскую клиническую больницы Владимира были доставлены 14 детей и 58 взрослых. Самой юной пациенткой стала годовалая малышка из Мурома, а самой возрастной – 86-летняя пенсионерка из Гусь-Хрустального района.В основном, людей госпитализируют с ожогами, переломами, инсультом или инфарктом.