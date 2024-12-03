Полицейские поймали продавщицу, которая присваивала себе деньги из кассы. 18-летняя девушка работала в сетевом магазине во Владимире. Служба безопасности торговой точки заметила большое

Полицейские поймали продавщицу, которая присваивала себе деньги из кассы. 18-летняя девушка работала в сетевом магазине во Владимире. Служба безопасности торговой точки заметила большое количество «отмен» и обнаружила нехватку выручки. При этом сама продавщица перестала выходить на работу. Представитель торговой сети обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что подозреваемая сканировала товар и делала вид, что вносила деньги