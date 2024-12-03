По версии следствия, в июне этого года молодой человек разместил в интернете сообщения, оправдывающие теракт в Дагестане, который как раз тогда и произошел. Из пресс-релиза УФСБ области

По версии следствия, в июне этого года молодой человек разместил в интернете сообщения, оправдывающие теракт в Дагестане, который как раз тогда и произошел. Из пресс-релиза УФСБ области Обвиняемый, являясь зарегистрированным пользователем иностранного мессенджера «Telegram», преследуя цель побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению террористической деятельности, умышленно разместил в публичном доступе одного из чатов ряд текстовых сообщений,