19-летнего жителя поселка Балакирево Александровского района обвиняют в грабеже с с применением насилия и угрозой его применения в отношении 16-летнего подростка. Мальчики учатся в

19-летнего жителя поселка Балакирево Александровского района обвиняют в грабеже с с применением насилия и угрозой его применения в отношении 16-летнего подростка. Мальчики учатся в Юрьев-Польском индустриально-гуманитарном колледже, живут в одном общежитии, на выходные вместе ездили домой. Обвиняемый – на курс старше жертвы. Что же случилось? Как рассказали в пресс-службе Следкома и прокуратуры области, в марте