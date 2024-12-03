За 10 месяцев этого года 411 человек заболели ВИЧ. Большинство зараженных находится в возрастной группе 35–44 года. Больных стало больше – за аналогичных период прошлого года их было 362,

За 10 месяцев этого года 411 человек заболели ВИЧ. Большинство зараженных находится в возрастной группе 35–44 года. Больных стало больше – за аналогичных период прошлого года их было 362, сообщили в пресс-службе минздрава области. Диагноз обнаружили в результате обследования, которое в этом году прошли 368 106 жителей региона. Основные пути заражения: – Половой путь передачи