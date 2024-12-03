52-летняя жертва телефонных мошенников стала фигуранткой уголовного дела. Женщина настолько поверила аферистам, что оформила кредиты на своих близких знакомых. Пострадали шестеро жителей

52-летняя жертва телефонных мошенников стала фигуранткой уголовного дела. Женщина настолько поверила аферистам, что оформила кредиты на своих близких знакомых. Пострадали шестеро жителей Гороховецкого района. Как рассказали в областном УМВД, обвиняемой позвонили мошенники и предложили «дополнительный доход на инвестициях». Так жертва перевела аферистам два миллиона рублей. Когда деньги у женщины закончились, она захотела вывести свой «доход».