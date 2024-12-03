Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, уложили новый путь.

В ходе путеремонтной кампании 2024 года, которая стартовала на Горьковской железной дороге в апреле, работники магистрали уложили 150,8 км бесстыкового, так называемого «бархатного» пути.Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, уложили новый путь. Кроме того, произведена замена 113 стрелочных переводов.В настоящее время работы по капитальному ремонту развернуты на перегонах Ветлужская – Шеманиха, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро и Андосово – Пильна в Нижегородской области, Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич и Марадыковский – Быстряги в Кировской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол во Владимирской области.Ремонт пути также идёт на перегонах Кизнер – Саркуз, Яр – Кожиль, Болгуры – Кварса и ст.Глазов в Удмуртской Республике, на станциях Дербышки, Арск, Шемордан и Иштуган в Татарстане, а также на ст.Шумерля в Чувашской Республике.Путеремонтная кампания направлена на обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.