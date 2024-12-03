В ходе присоединения ВТБ планирует перевести всех розничных клиентов РНКБ – более 2 млн человек.

В ходе присоединения ВТБ планирует перевести всех розничных клиентов РНКБ – более 2 млн человек. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года. Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет происходить в несколько этапов:● В мае 2025 года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые станут им доступны в онлайн-банке ВТБ.● Во втором полугодии 2025 года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ.● В ноябре 2025 года планируется завершить перевод всей клиентской базы.«Интеграция РНКБ – это передача эстафеты от лидера банковского рынка Крыма к одной из ведущих финансовых организаций России. Команды ВТБ и РНКБ начали подготовку к активной фазе интеграции, чтобы в будущем году смена банка для клиентов прошла максимально комфортно и незаметно. Благодаря объединению банков жители полуострова уже получили прямой доступ к продуктам и сервисам ВТБ, включая «Семейный банк» и нашу новую программу лояльности», — отметил Георгий Горшков.Осенью 2024 года в офисах РНКБ в Республике Крым и Севастополе клиенты получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ. Более 35 тысяч человек уже оформили более 150 тысяч продуктов ВТБ в офисах РНКБ. На сегодняшний день желающие могут открывать вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты «Семейного банка», а также подключиться к программе лояльности от ВТБ.Жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться выездным сервисом ВТБ для розничных клиентов. В ближайшее время доставка банковских продуктов будет запущена в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова.Клиенты РНКБ также активно пользуются объединенной банкоматной сетью трех банков - ВТБ, «Открытие» и РНКБ, которая позволяет проводить операции в 16,2 тыс. устройствах по всей стране без комиссии.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000