На экономическом форуме в Суздале известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев поставил Суздаль в качестве примера другим городам Золотого кольца. 28 и 29 ноября в древнем городе состоялся

На экономическом форуме в Суздале известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев поставил Суздаль в качестве примера другим городам Золотого кольца. 28 и 29 ноября в древнем городе состоялся всероссийский ЭКГ-форум. Одной из центральных тем обсуждений — развитие туризма и «перезагрузка» Золотого кольца России. В диалоге принял участие Артемий Лебедев. В ходе своего выступления, он выделил