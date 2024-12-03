Алла-Виктория стала настоящей звездой Сети.

Алла-Виктория стала настоящей звездой Сети.Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, активно использует социальные сети. Девушка пробует свои силы в роли блогера, регулярно делясь с подписчиками моментами из своей повседневной жизни. Она снимает видеоролики, общается с ровесниками и рассказывает о том, как проходит ее день. Однако реакция на ее публикации не всегда положительная – иногда соцсети оказывают негативное влияние на хрупкую детскую психику, и Алла-Виктория столкнулась с подобной ситуацией.1 декабря Алла-Виктория отпраздновала свое 13-летие. Девочка с нетерпением ожидала этого дня, но накануне, 30 ноября, после прочтения комментариев к своим постам она разместила сообщение."Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то", – дочь поп-короля поделилась своими переживаниями с публикой.Поклонники Аллы-Виктории поспешили поддержать ее. Они оставили ободряющие комментарии: "Ты красавица", "В каком месте ты толстая?". Филипп Киркоров, тем временем, не видит ничего предосудительного в увлечениях своей дочери социальными сетями. Он рад, что она не стремится стать певицей. Если же девочка иногда шалит, то певец не спешит переживать по этому поводу.Недавно Филипп перевел Аллу-Викторию и ее брата Мартина из престижной дубайской школы обратно в Москву. Решение отправить детей учиться в Объединенные Арабские Эмираты Филипп принял из-за травли со стороны одноклассников. В московской школе, где раньше учились дети, над ними смеялись из-за пластических операций их знаменитого отца.Напомним, в конце ноября Киркоров презентовал клип "Черная пантера", ставший настоящим блокбастером. Во время съемок клипа в доме Филиппа, в котором происходило все основное действо произошел настоящий погром: были выбиты окна, испорчены мебель и концертные костюмы звезды.