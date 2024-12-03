Отделение обеспечено необходимым оборудованием.

1 декабря во Владимирском областном перинатальном центре начало работу новое гинекологическое отделение. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам всех категорий. Подробности сообщает региональное министерство здравоохранения.Отделение обеспечено необходимым оборудованием, набран штаб специалистов, а также созданы комфортные условия для пациентов. Заведующим отделением назначен опытный врач высшей категории Хачатур Аршакович Аршакян.Напомним, ранее мы писали, что