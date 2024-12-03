Основное увеличение спроса будет происходить за счет Азии, особенно – Индии и Китая.

Основное увеличение спроса будет происходить за счет Азии, особенно – Индии и Китая. В Европе потребление газа продолжит падать и в 2030 году будет на 22% ниже, чем в КНР. Спрос на нефть в развитых странах останется стабильным. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».Спрос на газОсновное увеличение спроса происходит в Азии, вне регионов добычи, что приводит к росту международной торговли на дальние расстояния. При этом сжиженный природный газа (СПГ) и трубопроводы занимают примерно равную долю в объемах трансграничной торговли, однако СПГ играет более важную роль для межрегиональной балансировки спроса и предложения.По регионам эксперты ожидают следующую динамику на газовом рынке:• Потребление газа в Китае в 2030 году вырастет относительно 2023 года на треть - до 521 млрд куб. м.• Потребление газа в Индии в условиях ограниченной приемной и распределительной газовой инфраструктуры за этот период увеличится на 52%, до 97 млрд куб. м.• В Европе потребление газа упадет на 12,5%, до 407 млрд куб. м. Спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор.Спрос на нефтьВ 2025 году мировое потребление нефти может составить 104 млн баррелей в день, что на 1% выше показателя 2024 года. К 2030 году прогнозируем рост спроса до 108 млн б/д (+4%) за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае (+6% до 17,5 млн б/д) и Индии, где он вырастет 24% и составит 6,95 млн б/д. Суммарное потребление нефти в развитых странах (Япония, ЕС, США) останется стабильным.На мировой рынок нефти до 2030 года будут влиять такие факторы:• Потребление нефти в Индии поддержит быстрый экономический рост, увеличение численности населения и автопарка. Банк ожидает активный переход с двух- и трехколесного транспорта, до сих пор распространенного среди жителей и компаний страны, на классический четырехколесный.• В Китае рост спроса будет обусловлен потребностью в нефти и сжиженном углеводородном газе для нефтехимии, тогда как спрос на моторные топлива будет под давлением.• Продажи электромобилей в Китае уже превысили 50%, что уменьшает спрос на нефть на ~0,4 млн б/д. Около 30% новых грузовиков в Китае работают на СПГ, что сокращает потребление дизельного топлива на 0,6 млн б/д. Экономические предпосылки пока говорят в пользу того, что доля продаж грузовиков на СПГ останется высокой.Добыча нефти и прогноз ценыС точки зрения предложения аналитики ожидают, что ОПЕК+ останется балансирующим поставщиком на рынке нефти в ближайшие годы с целью поддержания цен на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей.Для России это означает, что добыча в 2025 году может вырасти на 1% и составить 470 млн тонн исходя из квоты в 9,2 млн баррелей в день без учета газового конденсата. Если учитывать и его, то можно ожидать добычу на уровне 10,3 млн б/д, что на 8% ниже пика 2019 года.Рост добычи в США остается ключевым риском для ОПЕК+, однако он будет ниже исторических уровней и в 2025 году достигнет 0,3-0,4 млн б/д, увеличившись на 2%. Число активных буровых установок и введенных скважин в США снизилось на 16% и 12% г/г соответственно, а фонд незавершенных скважин уменьшился в этом году на 9%, что ограничивает возможности быстрого увеличения добычи.Аналитики не ожидают сильного влияния прихода администрации Трампа на добычу нефти в США в краткосрочном периоде. Например, озвученные планы по послаблениям на бурение в федеральных зонах и на шельфе потребуют времени на освоение компаниями.В 2025-2030 годах эксперты банка ожидают цену нефти Brent в диапазоне 70-80 долларов за баррель. К росту цен может привести ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что сократит предложение нефти на мировом рынке примерно на 1 млн б/д.