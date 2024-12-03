Юрий Яковлев – выдающийся советский и российский актер, чья карьера охватывает более шести десятилетий. Он сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в кино, каждая из которых стала настоящей жемчужиной отечественного кинематографа. Фильмы с его участием до сих пор пользуются огромной популярностью и любовью зрителей. А сможете ли вы по одному кадру с актером вспомнить название советской картины.

Юрий Яковлев – выдающийся советский и российский актер, чья карьера охватывает более шести десятилетий. Он сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в кино, каждая из которых стала настоящей жемчужиной отечественного кинематографа. Фильмы с его участием до сих пор пользуются огромной популярностью и любовью зрителей. А сможете ли вы по одному кадру с актером вспомнить название советской картины.ВОПРОСЫ1.А. "Король-олень"Б. "Иван Васильевич меняет профессию"В. "Дамы и гусары"2.А. "Необыкновенное лето"Б. "Ветер"В. "Идиот"3.А. "Мы, нижеподписавшиеся"Б. "Бешеные деньги"В. "Карнавал"4.А. "Русский лес"Б. "Человек ниоткуда"В. "Суд сумасшедших"5.А. "Бархатный сезон"Б. "Вечер воспоминаний"В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"6.А. "Легкая жизнь"Б. "Русский лес"В. "Три тетради"7.А. "Память сердца "Б. "Судьба"В. "Любовь земная"8.А. "Юлия Вревская"Б. "Дамы и гусары"В. "Конармия "9.А. "Добродетель торжествует"Б. "Идеальный муж"В. "Великая магия"ОТВЕТЫ1. Б. "Иван Васильевич меняет профессию"2. А. "Необыкновенное лето"3. В. "Карнавал"4. Б. "Человек ниоткуда"5.6. А. "Легкая жизнь"7. В. "Любовь земная"8. А. "Юлия Вревская"9. В. "Великая магия"