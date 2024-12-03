Пенсионер Иван Логинов и не думал, что придется на старости лет участвовать в таких вот «лестничных» марафонах. Третий месяц жители девятиэтажки на Белоконской ждут замену лифтов. И

Пенсионер Иван Логинов и не думал, что придется на старости лет участвовать в таких вот «лестничных» марафонах. Третий месяц жители девятиэтажки на Белоконской ждут замену лифтов. И вынужденному маршу по ступеням люди не то чтобы очень рады. Пока старики через боль считают ступени, молодые мамы думают, как подниматься с грудным ребенком и сумками. Анастасия Соколова,