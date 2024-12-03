Прокуроры направили иск в суд, требуя от Центральной районной больницы и министерства здравоохранения установить проблему.

Инвалиду 1 группы из Гусь-Хрустального Владимирской области, страдающему онкологией с 2018 года, были предоставлены жизненно важные лекарства после вмешательства прокуратуры Владимирской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что пациент, имеющий право на бесплатные медикаменты, не получал их с шесть лет.Прокуроры направили иск в суд, требуя от Центральной районной больницы и министерства здравоохранения установить проблему. Суд удовлетворил заявление, и пациент смог получить необходимые препараты. Теперь надзорное ведомство контролирует дальнейшее лекарственное обеспечение мужчины.Напомним, ранее мы писали, что