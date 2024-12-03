Из них в дальнем следовании перевезено более 8,5 млн пассажиров (+4,1%), в пригородном сообщении – более 28 млн (+3,7%).

Почти 37 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе-ноябре 2024 года (+3,8% к аналогичному периоду 2023 года).Из них в дальнем следовании перевезено более 8,5 млн пассажиров (+4,1%), в пригородном сообщении – более 28 млн (+3,7%).Пассажирооборот за 11 месяцев 2024 года составил более 10 млрд пасс-км (+5,8%), в том числе в дальнем следовании – 8,7 млрд пасс-км (+5,8%), в пригородном сообщении – более 1,3 млрд пасс-км (+5,9%).В ноябре 2024 года на Горьковской железной дороге отправлены более 3 млн пассажиров (+2,6% к ноябрю 2023 года), в том числе 692 тыс. – в дальнем следовании (-2,8%) и более 2,3 млн – в пригородном сообщении (+4,3%).Пассажирооборот в ноябре составил почти 818 млн пасс-км (на уровне прошлого года), в том числе в дальнем следовании – 714 млн пасс-км (+0,1%), в пригородном сообщении – почти 104 млн пасс-км (-1,2%).