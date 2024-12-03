Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и региональным властям нужно к 1 марта 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить с 2025 года федеральную программу "Земский тренер", предусмотрев в ней привлечение физруков и тренеров на село и в малые города.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и региональным властям нужно к 1 марта 2025 года.