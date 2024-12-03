Среди циркулирующих вирусов преобладают аденовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о увеличении заболеваемости ОРВИ на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. За 48-ю неделю 2024 года на медицинскую помощь обратилось 9 515 человек с признаками ОРВИ, в том числе 3 125 — в городе Владимире.Все детские возрастные группы показали рост заболеваемости. Среди циркулирующих вирусов преобладают аденовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.Одновременно наблюдается увеличении случаев COVID-19: за неделю лабораторно подтверждено 195 случаев, 99% из которых протекали как острые респираторные инфекции. Напомним, ранее мы писали, что