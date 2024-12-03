03.12.2024

2024-12-03 15:00:57

СМИ публикуют подробности уголовного дела в отношении маркетолога Олега Русаковича

Российский аналитик-маркетолог Олег Русакович обвиняется в разглашении налоговой тайны и воздействии на критическую IT-инфраструктуру таможни. Но теперь под следствием могут оказаться те, кто инициировал сам процесс. Преследование маркетолога по самому значимому эпизоду — прекращено, а перспективы остальных обвинений весьма туманны.



Обвиняемый и его адвокат Роман Яскин считают, что дело могло быть сфабриковано ради вымогательства огромной взятки. Следователи из антикоррупционного подразделения СКР по Москве вместе с коллегами из ФСБ проверяют эту версию, уже есть обвиняемые и задержанные.



Напомним, в неприятную историю Олег Русакович угодил еще в начале 2022 года. Его основным бизнесом были инвестиции в недвижимость и в фондовый рынок, также он являлся известным в узких кругах специалистом по маркетинговым исследованиям товарных рынков. Вместе со статьей УК о получении и разглашении охраняемой законом налоговой тайны аналитику инкриминировали неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру таможни (274.1 УК РФ). Подразумевалось, что он взломал единую информационную систему ФТС России и с 2018 по 2021 годы похищал и даже подменял служебные данные. В СМИ и телеграмм-каналах с подачи правоохранительных органов Русакович преподносился в публикациях как хакер, взломавший российскую таможню. Некоторые даже писали, что хакерская атака в ноябре 2018 года (из-за которой произошло тотальное прекращение электронного оформления грузов по всей стране) могла быть связана с Русаковичем и его неустановленными соучастниками.



Также следствие инкриминировано маркетологу два эпизода дачи взятки должностным лицам таможни за получение служебной информации. Последним добавилось обвинение Русаковича в легализации средств, добытых преступных путем — в деле фигурирует какая-то астрономическая сумма в 500 миллионов рублей преступных денег, якобы отмытых на продаже закрытых данных.



Однако с течением времени никакого реального подтверждения версии обвинения не нашли — в деле об атаке на сервера таможенной службы все более четко прорисовывался не российский, а украинский след. Процесс забуксовал.



Но самым серьезным ударом для следствия стала потеря главного свидетеля по делу, показания которого были положены в основу обвинения по ключевому эпизоду, касающемуся налоговой тайны. На текущий момент установлено, что бывший партнер Русаковича — программист по фамилии Шестеро, был допрошен в качестве свидетеля. Но допрос происходил под давлением следователей и сотрудников ФТС, к допрашиваемому даже не был допущен адвокат. Эти обстоятельства изложены в заявлении Шестеро, составленном в Тбилиси и заверенном консулом РФ. Письменно обратиться к российскому правосудию из-за границы программисту пришлось из-за опасений быть привлеченным к уголовной ответственности, чем ему будто бы угрожали следователи и сотрудники ФТС в случае отказа подписать заранее заготовленные протоколы. Суд отказал в приобщении этого документа к материалам дела, но приобщил заключение лингвистической экспертизы заявления Шестеро и видео от его адвоката, где следователи не пускают его в кабинет, где проходит допрос.



Еще больше вопросов к самому событию преступления, считает Роман Яскин — адвокат Русаковича. Свидетели в суде указывают, что информация, используемая Русаковичем в его исследованиях рынков, вообще находится в свободном доступе в интернете и публикуется на официальных сайтах Росстата, ФТС, Интерфакса, Торгово-промышленных Палат регионов РФ, форумах для маркетологов и прочих открытых источниках. Недоказанным защита считает и умысел на разглашение сведений — чтобы быть субъектом этого преступления, нужно быть посвященным в охраняемую законом тайну по службе или работе, чего не было.



Для прокуратуры тоже сложилась непростая ситуация: согласно уголовному законодательству, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по эпизоду с разглашением налоговой тайны, а доказательств по эпизоду с кибер-атакой вообще нет. А самое главное обвинение, с которого началось уголовное дело, было снято в конце 2022 года — преследование по ст. 274.1 УК РФ в отношении Русаковича прекратили за отсутствием состава преступления.



Единственное, в чем преуспели следователи — в эпизодах с якобы подкупом сотрудников таможни. Но юридическая загвоздка в том, что Русакович не был осведомлен о статусе и должности коррупционеров, у которых, по версии следствия, покупал информацию. В одном эпизоде получатель вознаграждения таможенник Ватаманюк из Ростова-на Дону представлялся на публичном форуме в интернете вымышленным именем и сообщил недостоверную информацию о себе. По второму эпизоду, который следствие прицепило паровозом, как часто бывает, Русакович не был знаком ни с посредником, ни с должностным лицом таможни и даже не контактировал с ними. Защита считает, что эти обстоятельства говорят об отсутствии умысла маркетолога на совершение преступления коррупционной направленности — в деле нет доказательств того, что Русакович знал, что действует незаконно, он просто купил данные на открытом форуме информационных услуг. Между тем суд уже приговорил к восьми годам лишения свободы таможенника Ватаманюка из Ростова-на-Дону, обманувшего Русаковича. По другому эпизоду посредник и таможенник получили условные сроки. Обвинительные приговоры создали преюдицию — то есть ситуацию, когда обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда, признаются без дополнительной проверки. Говорят, что прокуратура часто прибегает к такого рода приемам, чтобы подстраховаться в проблемных делах. И все-таки в УПК четко указано, что приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. Русакович и таможенник Ватаманюк являются разными субъектами правовых отношений: Ватаманюк — должностное лицо, ответственность его в получении взятки наступает в независимости от того, представлялся он должностным лицом или нет, т.к. он знал и осознавал преступный характер своих действий, поскольку был ознакомлен с должностными инструкциями при поступлении на службу. Это обстоятельство указано в решении кассационного суда, который оставил строгий приговор таможеннику без изменения. Русакович – гражданское лицо, он не был осведомлен о должности Ватаманюка, поэтому покупал информацию в открытую – переводил деньги со своего личного счета, не предполагая, что нарушает закон, т.к. законодательство не запрещает это делать.



Маркетолог настроен до послежнего отстаивать свою невиновность. Отсутствие умысла на подкуп должностного лица может обернуться в суде тотальным развалом уголовного дела, считает адвокат Роман Яскин.



Эпизод с легализацией доходов, добытых преступным путем, тоже оказался проблемным для прокуратуры. Обвинение считает, что для отмывания заработанных от продажи таможенных данных Русакович якобы использовал несколько юридических лиц. Однако во время судебного следствия на допросах все руководители и учредители этих фирм сообщили, что никаких дел с Русаковичем не имели — средств ему не передавали, бизнес не вели и даже не знакомы.



Из-за этого Русакович и его защита считают, что дело изначально могло быть сфабриковано с целью вымогательства у него многомиллионной взятки. Ведь еще до того, как маркетолог стал обвиняемым, сразу после первого обыска в его квартире в начале 2022 года, к нему обратился адвокат Александр Бочкарев, как он сообщил, в интересах оперативников ФТС и следователей, с предложением передать им 50 миллионов рублей. За деньги было обещано непривлечение к ответственности по статье о неправомерном воздействии на IT- инфраструктуру ФТС и по эпизодам с дачей взятки сотрудникам таможни. Также было обещано не наложение ареста на имущество Русаковича и его семьи. Адвокат оговорился, что речь не идет о полном освобождении от уголовной ответственности. Предприниматель должен был признать вину в собирании сведений, составляющих налоговую тайну.. Еще одной частью этой сделки Бочкарев назвал подписание досудебного соглашения, что помогло бы Русаковичу отделаться судебным штрафом. Тогда будущий обвиняемый не придал значения такой информации от оперов ФТС и следователей, переданной через адвоката. Но спустя месяц после отказа, в его квартире был проведен повторный обыск, после которого маркетолога задержали. Следствие пыталось заключить Русаковича под стражу, однако суд ограничился домашним арестом. Далее произошла еще одна встреча с адвокатом Бочкаревым 4 марта 2022 года — посредник снизил сумму предполагаемого предложения силовиков до 25 миллионов рублей. Обвиняемый вновь ответил отказом. Через месяц (6 апреля 2022 года) его квартиру еще раз обыскали в неотложном порядке, причем без предварительного разрешения суда. Еще одна попытка надавить на Русаковича и поместить его в СИЗО состоялась 10 июня 2022 года, но суд опять отклонил ходатайство следствия. Арестовать несговорчивого обвиняемого удалось лишь с третьего раза после предъявления обвинения в даче взятки — такое решение вынес суд столицы 23 сентября того же года. Законных оснований для ареста не было, что было вскоре установлено судом апелляционной инстанции — решение об аресте было отменено и Русаковича отпустили из СИЗО. Стоит отметить, что сделку вместе с Бочкаревым продвигали его партнеры-адвокаты Вадим Макшаев и Сергей Груй (бывший работник транспортной прокуратуры, который, видимо, лично и контактировал со своими бывшими коллегами). На этом силовики, как можно полагать, не успокоились — позднее маркетолог получил похожее предложение о решении вопроса малой кровью уже за 65 миллионов рублей... уже от другого адвоката — Алима Бишенова. Примечательно, что почти сразу после задержания Макшаева и Бочкарева в марте 2023 года, как складывается впечатление, следователи включили ответку — Русаковичу добавили эпизод с отмыванием доходов, а также наложили арест на имущество его семьи. Арестованы были в том числе объекты недвижимости, которые были приобретены задолго до событий, описанных в материалах дела.



Уверенный в своей невиновности и возмущенный беспределом силовиков Русакович сообщил о вымогательстве взятки в Управление М ФСБ России, сотрудники которого занимаются преступлениями совершенных представителями правоохранительных органов. В рамках проверки были собраны доказательства о причастности к вымогательству адвокатов Бочкарева, Груя, Макшаева и Бишенова. В отношении адвокатов и их сообщников из числа сотрудников следствия и прокуратуры было возбуждено уголовное дело в ГСУ СК по Москве. Макшаев уже осужден Хамовническим судом к четырем годам лишения свободы, дело Бочкарева сейчас рассматривается в Хамовническом суде. Бывший прокурорский работник Груй сбежал и объявлен в розыск. Бишенов после ареста заключил контракт с Минобороны и отправился из СИЗО в зону СВО. В основном деле пока еще фигурируют неустановленные лица из числа следователей и прокуроров, но есть все основания полагать, что вскоре мы узнаем их имена…