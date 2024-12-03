Любите советское кино? У вас есть уникальная возможность проверить свои знания в тесте, посвященном цитатам из любимых фильмов.

Любите советское кино? У вас есть уникальная возможность проверить свои знания в тесте, посвященном цитатам из любимых фильмов.Это отличный шанс не только вспомнить культовые ленты, но и вновь окунуться в атмосферу прошлого, пережив незабываемые моменты и эмоции, которые они дарили. Советское кино — это не просто фильмы, это целая эпоха, оставившая яркий след в культуре и языке.Цитаты из этих картин живут в народной памяти и активно используются в нашей повседневной жизни. Они стали частью нашей культуры, отражая дух времени.Попробуйте свои силы в тесте по цитатам — это будет весело и интересно. Отличный способ отвлечься от забот и погрузиться в мир кино. Вы внимательный зритель? Тогда назовите, кто произнес эту фразу!1. "Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно".А) Красный командирБ) Павел Артемьевич ВерещагинВ) Федор Иванович Сухов2. "Чтоб ты жил на одну зарплату!".А) Сан Саныч МурашкоБ) Глеб ЖегловВ) Контрабандист Лелик3. "Вы не хулиганьте! Что это за пьяные выходки! Я на вас жалобу подам! Коллективную!".А) Антон Семенович Шпак, зубной врачБ) Ульяна Андреевна, жена БуншиВ) Иван Васильевич Бунша, управдом4. "Людк! А Людк! Тьфу, деревня!".А) Василий КузякинБ) Дядя МитяВ) Раиса Захаровна5. "Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — круглая дура?".А) Шура, профсоюзная активисткаБ) Людмила Прокофьевна КалугинаВ) Оля РыжковаПравильные ответы:1. — В) Федор Иванович Сухов2. — В) Контрабандист Лелик3. — А) Антон Семенович Шпак, зубной врач4. — В) Раиса Захаровна5. — В) Оля Рыжкова