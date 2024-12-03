Советские времена славились уникальными задачами на логику, которые ставили перед школьниками и студентами. Эти задачи развивали аналитическое мышление и умение находить нестандартные решения.

Советские времена славились уникальными задачами на логику, которые ставили перед школьниками и студентами. Эти задачи развивали аналитическое мышление и умение находить нестандартные решения.Сегодня предлагаем вам проверить свои способности и попытаться решить несколько таких логических задач. Эти и подобные задачи требуют не только логического мышления, но и креативного подхода. Попробуйте решить их и проверьте, насколько хорошо вы владеете навыками логики.1. На чем туристы приехали в лес?А) На машинеБ) На лодкеВ) На автобусе2. А сколько туристов живет в этом лагере?А) ТриБ) ЧетыреВ) Пять3. Далеко ли пристань?А) Невозможно сказатьБ) Очень далекоВ) Совсем близко4. Есть два кофейника одинаковой ширины: один высокий, другой низкий. Какой из них вместительнее?А) ВысокийБ) НизкийВ) Они одинаково вместительны5. Какой месяц года показан на рисунке?А) ДекабрьБ) СентябрьВ) МартПравильные ответы:1. — Б) На лодке2. — Б) Четыре3. — В) Совсем близко4. — В) Они одинаково вместительны5. — А) Декабрь