Дополнительных затрат на содержание резиденций не потребуется.

2 декабря Заксобрание Владимирской области внесло изменения в устав региона, наделив официальным статусом три резиденции губернатора Александра Авдеева. Объекты нужны для деловых приемов, проведения мероприятий и проживания, как пишет «Чеснок». Дополнительных затрат на содержание резиденций не потребуется.В список вошли Дом дружбы на Соборной площади, здание в Юрьевце и недавно отреставрированное историческое здание в Суздале, которое раньше функционировало как контора государственного охотхозяйства «Суздальское» и на протяжении 10 лет не использовалось.Напомним, ранее мы писали, что