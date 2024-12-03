Стоит отметить, что охват ВИЧ-инфицированных людей терапией увеличился до 93,7%.

В Владимирской области в 2024 году обследование на ВИЧ-инфекцию прошло 368 106 жителей, из которых у 411 человек был выявлен вирус. Большинство новых случаев инфекции приходится на возрастную группу 35-44 года. Основные пути передачи ВИЧ: половым путем – 70,5%, при внутривенном употреблении наркотиков – 29,3%, и вертикальным путем (от матери к ребенку) – 1 случай.Стоит отметить, что охват ВИЧ-инфицированных людей терапией увеличился до 93,7%, а уровень летальности снизился. Врачи напоминают о важности регулярного тестирования на ВИЧ, рекомендуя проходить обследование раз в год.Напомним, ранее мы писали, что