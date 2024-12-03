В Собинском районе состоялось официальное открытие логистического центра компании Wildberries Russ. Новый комплекс располагается недалеко от деревни Хрястово. В церемонии официального старта

В Собинском районе состоялось официальное открытие логистического центра компании Wildberries Russ. Новый комплекс располагается недалеко от деревни Хрястово. В церемонии официального старта работы первой очереди проекта приняли участие глава области, а также руководитель и основатель компании Татьяна Ким. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Несмотря на то, что в процессе строительства тоже были ветры и ураганы,