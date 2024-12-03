Жителя ивановской области и водителя дорожного катка по совместительству будут судить за смертельное ДТП, которое он устроил, выехав на запрещенную полосу движения. В итоге один его коллега

Жителя ивановской области и водителя дорожного катка по совместительству будут судить за смертельное ДТП, которое он устроил, выехав на запрещенную полосу движения. В итоге один его коллега погиб, а другой получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Днем 31 мая прошлого года на 198 км автодороги М-12 «Москва-Казань» на территории Судогодского района