Контракт с организацией был подписан в августе 2024 года.

В Суздале Владимирской области подрядчик, отвечающий за устройство оснований детских площадок, сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.Контракт с организацией был подписан в августе 2024 года на сумму 17 миллионов рублей. После нарушений обязательств подрядчику было выдано предостережение, однако он его проигнорировал. Поэтому гендиректор компании получил представление. В настоящее время устройство оснований завершено, и заказчик проводит приемку работ.Напомним, ранее мы писали, что