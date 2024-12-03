Еще один подарок к 1000-летию Суздаля. Шесть икон установили в Спасо-Евфимиевом монастыре. Их разместили в нишах на проездной башне и надвратной Благовещенской церкви. Над созданием этих икон

Еще один подарок к 1000-летию Суздаля. Шесть икон установили в Спасо-Евфимиевом монастыре. Их разместили в нишах на проездной башне и надвратной Благовещенской церкви. Над созданием этих икон почти год трудились студенты и преподаватели Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Иван Глазунов, ректор академии, народный художник России Суздаль – очень притягательное место, здесь собраны