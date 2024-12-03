Мошенническое дело не стоит на месте и постоянно развивается. Недавно появился новый способ обмана, о котором рассказали в пресс-службе правительства региона. Итак, если неизвестный номер

Мошенническое дело не стоит на месте и постоянно развивается. Недавно появился новый способ обмана, о котором рассказали в пресс-службе правительства региона. Итак, если неизвестный номер отправит вам в мессенджере GIF-открытку, имейте ввиду, что, вероятнее всего, ее прислал злоумышленник, и стоит один раз кликнуть на нее, как личные данные сразу окажутся в руках мошенников. Дело в