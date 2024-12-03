Банк России приглашает владимирцев проголосовать за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей. Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне

Банк России приглашает владимирцев проголосовать за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей. Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне будет изображен Нижний Новгород, как решили в 2023 году. Проголосовать можно на сайте регулятора до 12 декабря. Для этого нужно будет авторизоваться с помощью электронной почты или через Госуслуги. На выбор предлагается 25