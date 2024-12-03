Новый указ, подписанный 2 декабря, продлевает действие ранее принятого документа до 31 декабря 2025 года.

Губернатор Владимирской области подписал указ, повышающий единовременные денежные выплаты военнослужащим. Речь идет о тех бойцах, кто заключил контракт с Минобороны и участвует в специальной военной операции.Новый указ, подписанный 2 декабря, продлевает действие ранее принятого документа до 31 декабря 2025 года.Согласно обновленным условиям, бойцы, заключившие контракт с 1 августа по 30 ноября 2024 года, получат 400 тысяч рублей. Тем, кто подпишет договор с 1 декабря 2024 по 31 декабря 2025 года, полагается выплата в размере 800 тысяч рублей.Напомним, ранее мы писали, что