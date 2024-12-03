«ДТП с полицейским грузовиком и юным автолюбителем» – так шутят спасатели поисково-спасательного отряда Владимира об этом случае. К специалистам обратилась мама трехлетнего малыша, палец

«ДТП с полицейским грузовиком и юным автолюбителем» – так шутят спасатели поисково-спасательного отряда Владимира об этом случае. К специалистам обратилась мама трехлетнего малыша, палец которого застрял в кабине игрушечной машинки. В соцсетях ПСО спасатели рассказали, что деблокировать пострадавшего пришлось с помощью кусачек. Пальчик цел и невредим, а вот полицейской машине пришлось несладко – кабина восстановлению