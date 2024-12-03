Заболевание называют Халлюкс Вальгус.

Во Владимире врачи областного центра спецмедпомощи провели реконструктивную операцию 14-летней пациентке, страдающей от деформации стопы. Иначе заболевание называют Халлюкс Вальгус. Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, из-за деформации у ребенка возникали постоянные боли, был дискомфорт и трудности с подбором обуви.Халлюкс Вальгус ограничивает функции конечности и создает косметический дефект. В ходе операции медики убрали деформацию, зафиксировав стопу спицами. Эти спицы будут удалены через три недели. Это поможет избежать необходимости установки долговременных металлоконструкций.Напомним, ранее мы писали, что