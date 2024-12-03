Теперь городская администрация обязана обеспечить мужчину благоустроенной квартирой.

В Струнино Александровского района Владимирской области местному жителю предоставили комнату в аварийном доме по договору соцнайма. Прокуратура региона обнаружила, что площадь жилья составила лишь 17,32 кв. м, при минимально установленной норме в 26 кв. м.После обращения в суд прокурор добился пересмотра решения. Теперь городская администрация обязана обеспечить мужчину благоустроенной квартирой соответствующей площади.Напомним, ранее мы писали, что в