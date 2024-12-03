Сегодня во Владимире стартовали работы по «реконструкции хвойной аллеи» – сообщили в мэрии. Старые ели начали вырубать. Как объясняли в администрации ранее, деревья больны грибком

Сегодня во Владимире стартовали работы по «реконструкции хвойной аллеи» – сообщили в мэрии. Старые ели начали вырубать. Как объясняли в администрации ранее, деревья больны грибком аскомицета. Этот «дигноз» елям поставили специалисты Городской комиссии по охране зеленых насаждений после профессионального осмотра. Итак, больные деревья за Вечным огнем уже начали ликвидировать, но место голым не оставят. Там