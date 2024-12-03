Новый объект обеспечит около 5 тыс. рабочих мест, что стало значимым событием для региона.

Во Владимире состоялось открытие нового логистического комплекса площадью 58,5 тыс. кв. метров, созданного объединенной компанией Wildberries и Russ. Новый объект обеспечит около 5 тыс. рабочих мест, что стало значимым событием для региона.На первом этапе комплекс сможет вмещать до 2 млн единиц товаров, а 10 тыс. кв. метров отведено под хранение. Операционная зона оборудована современными технологиями, в том числе автоматической сортировочной лентой и роботами для перемещения товаров.В церемонии открытия приняли участие Татьяна Ким, основатель Wildberries, и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Ожидается дальнейшее расширение объекта до 175 тыс. кв. метров с общей вместимостью до 120 млн единиц товаров.