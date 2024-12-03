2 декабря в Областном перинатальном центре открылось отделение гинекологии. Там принимают не только беременных, но и просто взрослых пациенток, которым требуется лечение. Как сообщили в

2 декабря в Областном перинатальном центре открылось отделение гинекологии. Там принимают не только беременных, но и просто взрослых пациенток, которым требуется лечение. Как сообщили в правительстве области, уже в первый день работы врачи выполнили три операции. Сейчас отделение рассчитано на 10 коек. В дальнейшем их количество планируется увеличить. Оборудованы процедурный и перевязочный кабинеты, а также