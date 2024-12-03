На 48 неделе (с 25 ноября по 1 декабря) на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 9 515

На 48 неделе (с 25 ноября по 1 декабря) на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 9 515 человек и 3 125 – в медучреждения Владимира. Рост заболеваемости отмечен во всех детских возрастных группах, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Вирусов гриппа в регионе