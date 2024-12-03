С 1 декабря этого года региональная единовременная выплата контрактникам выросла до 800 тысяч рублей. И это не считая федеральной выплаты в 400 тысяч рублей. Кроме того, по решению Президента

С 1 декабря этого года региональная единовременная выплата контрактникам выросла до 800 тысяч рублей. И это не считая федеральной выплаты в 400 тысяч рублей. Кроме того, по решению Президента некоторые военнослужащие смогут списать просроченные кредиты. Александр Авдеев, губернатор области Владимирская область поддержала решение главы государства увеличением единовременной региональной выплаты защитникам Родины на СВО с 1